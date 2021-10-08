WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Решение лишить Московскую антидопинговую лабораторию аккредитации было принято из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу. У лаборатории остаётся право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения. Об этом сообщается на сайте WADA.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, — говорится в сообщении.

Московская лаборатория, деятельность которой уже была приостановлена ​​с января 2020 года, получила уведомление о решении исполкома. В соответствии со статьей 13.7 Кодекса WADA лаборатория имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента получения уведомления.

В конце прошлого года Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что РУСАДА может продолжать допинг-тестирование, потеряв статус соответствия. Несоответствующим антидопинговому кодексу CAS признал РУСАДА из-за того, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и аналитических данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

WADA дисквалифицировало спортсменов из РФ на четыре года. Отечественное антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало это решение в Спортивном арбитраже. Суд снизил срок отстранения атлетов от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.

Кроме того, суд запретил России на это же время подавать заявки на проведение международных соревнований, а РУСАДА обязало компенсировать судебные издержки в размере $1,27 млн.