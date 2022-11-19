WADA объявило о 166 обвинительных приговорах спортсменам из России

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WADA объявило, что количество обвинительных приговоров спортсменам из России на основе базы данных LIMS выросло до 166. Дела еще продолжают рассматриваться, ожидается, что «все случаи будут расследованы», говорится в сообщении Всемирного антидопингового агентства.

Исполнительному комитету было сообщено, что еще по 28 делам были успешно вынесены обвинительные приговоры с момента последнего сообщения. Таким образом, общее количество дел на данный момент достигло 166, и ожидается, что все случаи будут расследованы, — информирует пресс-служба WADA.

В LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов, данные были переданы WADA в январе 2019 года. Эксперты агентства пришли к выводу, что с этими данными проводились манипуляции, чтобы скрыть допинговые нарушения. Россия настаивала на своей непричастности к этому, что в итоге привело к судебному разбирательству.

Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, но лишь частично согласился с пакетом санкций, наложенным агентством в отношении российских спортсменов до середины декабря 2022 года. После истечения двухлетнего периода с момента наложения санкций WADA начнет трехэтапный процесс восстановления РУСАДА в правах, говорится в сообщении.

Как отметил президент WADA Витольд Банька, на протяжении всех трех этапов процесса восстановления, который, по сути, только начнется 17 декабря, соответствие РУСАДА условиям восстановления будет тщательно оцениваться.

Нам нужно будет проверить каждое из условий восстановления, — добавил Банька.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку, победительницу Олимпийских игр Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. По информации WADA, в допинг-пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года находилось запрещенное вещество триметазидин.