«Выстрелить себе в ногу»: Журова о призыве Киева массово бойкотировать ОИ Депутат Журова: МОК отрицательно отнесется к массовому бойкоту Олимпиады

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах неоднократно говорил, что Украина всячески пытается на него надавить, призывая не допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже, однако сейчас организация не будет на это реагировать, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она напомнила, что Бах сам был жертвой массового бойкота Игр и не хочет повторения ситуации.

Я считаю, что эти призывы Украины ни к чему не приведут. Что сами спортсмены из этих стран скажут? Полноценная российская команда вряд ли окажется на Олимпиаде. А если ситуация урегулируется, проведут мирные переговоры, СВО достигнет своего результата, они все равно будут бойкотировать? Сейчас МОК не будет реагировать на это. До Олимпиады еще много времени, — сказала Журова.

Депутат напомнила, что призывы к бойкоту возникают перед каждой Олимпиадой, так как всегда находится кто-то, кто пытается шантажировать МОК и мировую общественность.

Например, если только наши теннисисты попадают на Олимпиаду, эти 35 стран будут бойкотировать? Это называется выстрелить самим себе в ногу. МОК пока держится и не реагирует на это: идем спортивной линией, а не используем политические цели, — добавила Журова.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и еще 35 стран бойкотируют Олимпиаду-2024 в Париже, если там будут представлены Россия и Белоруссия. При этом глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт говорил о том, что Киев не намерен устраивать бойкот Игр в Париже даже в случае участия россиян и белорусов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия по-прежнему надеется, что ее спортсмены получат возможность принять участие в Олимпиаде под своим флагом.