Вяльбе прокомментировала положительный допинг-тест норвежской лыжницы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, комментируя положительный допинг-тест восьмикратной олимпийской чемпионки из Норвегии Марит Бьорген на чемпионате мира в Лахти в 2017 году, призналась, что эта история повергла её в шок. Слова функционера приводит Dailyskier.com.

Я в некотором шоке от таких новостей. Всегда считала и буду считать её великой спортсменкой, но у меня есть серьёзные вопросы к людям, которые решают, что считать допингом и при каких условиях применять наказание, — сказала Вяльбе.

Бьорген сообщила в автобиографической книге, что у неё был положительный допинг-тест на стероиды, который она сдала из-за приёма препаратов, откладывающих менструацию. Так как препарат разрешённый и Бьорген его указала, она избежала наказания. Через год она завершила карьеру, став восьмикратной олимпийской чемпионкой.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова ответила на слова норвежца Тарье Бё, назвавшего российского спортсмена Александра Логинова мошенником. Бывшая биатлонистка считает, что норвежцы только и занимаются тем, что пытаются очернить спортсменов из РФ.