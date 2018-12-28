Вратарь Худобин обновил рекорд «Далласа»

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Антон Худобин

«Даллас» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Первой звездой встречи признан вратарь «Далласа» Антон Худобин. Он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Этот шатаут стал для 32-летнего россиянина первым в сезоне и седьмым в карьере.

По воротам «Далласа» нанесли 49 бросков. Таким образом, Худобин обновил клубный рекорд по количеству сэйвов в «сухих» играх. До этого он принадлежал Чезаре Маниаго, который в 1970 году отразил 41 удар во встрече с «Торонто».

Кроме того, Худобин повторил рекорд по количеству сэйвов в матчах регулярного чемпионата. До этого им владел Марти Турко.

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