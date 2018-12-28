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Вратарь Худобин обновил рекорд «Далласа»

Антон Худобин Matthew Pearce/Icon Sportswire/Global Look Press

Антон Худобин

спорт [ версия для печати ]

«Даллас» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Первой звездой встречи признан вратарь «Далласа» Антон Худобин. Он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Этот шатаут стал для 32-летнего россиянина первым в сезоне и седьмым в карьере.

По воротам «Далласа» нанесли 49 бросков. Таким образом, Худобин обновил клубный рекорд по количеству сэйвов в «сухих» играх. До этого он принадлежал Чезаре Маниаго, который в 1970 году отразил 41 удар во встрече с «Торонто».

Кроме того, Худобин повторил рекорд по количеству сэйвов в матчах регулярного чемпионата. До этого им владел Марти Турко.

Ранее News.ru сообщал, что форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ.


#хоккей #НХЛ #Даллас #АнтонХудобин
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