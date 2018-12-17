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Вопрос об участии Украины в Универсиаде отложен до февраля

imago sportfotodienst/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Международная федерация студенческого спорта (FISU) рассмотрит вопрос об участии украинской сборной в зимней Универсиаде в феврале следующего года.

«Мы продолжаем надеяться на участие украинских спортсменов в Универсиаде. Вопрос участия сборной Украины в соревнованиях в Красноярске будет решен в феврале», — приводит слова президента FISU Олега Матыцина ТАСС.

Матыцин добавил, что украинские спортсмены ещё могут подать заявки на участие для индивидуальных соревнований.

В марте текущего года министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов объявил о введении запрета на участие в стартах на территории Российской Федерации для всех спортсменов Украины.

Ранее глава FISU заявлял, что украинские спортсмены могут пропустить Универсиаду по финансовым причинам. Также он предлагал взять расходы по обеспечению участия украинских атлетов в соревнованиях.

Универсиада пройдёт в Красноярске с 3 по 12 марта.


#Универсиада2019 #ОлегМатыцин
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