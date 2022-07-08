Винер рассказала, как развод с Усмановым повлияет на ее работу в гимнастике Винер заявила, что развод с Усмановым не повлияет на ее работу в гимнастике

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Ирина Винер-Усманова

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что развод с миллиардером Алишером Усмановым не скажется на ее профессиональной деятельности, передает ТАСС. Она рассказала, что занималась художественной гимнастикой и до него, и при нем.

Я художественной гимнастикой занималась и до него, и при нем. И всегда буду заниматься художественной гимнастикой, — заявила Винер.

О начале бракоразводного процесса стало известно в начале мая. Тренер рассказала, что развод с бизнесменом был оформлен через ЗАГС, а судебный иск отозван.

Будущие супруги встретились еще в юности во Дворце спорта в Ташкенте. Пара состояла в браке с 1992 года.

Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования, но в марте приостановил исполнение своих обязанностей. Бизнесмен занимал седьмую строчку в рейтинге богатейших людей России с состоянием в $11,5 млрд.