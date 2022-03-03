Весна черна: каких спортивных интриг в ближайшие месяцы лишились россияне

После начала спецоперации на Украине каждый новый даже не день, а час приносит российским поклонникам спорта плохие новости. У страны уже отобрали все соревнования, полностью изолировали от международных турниров почти во всех видах спорта. Рассказываем, каких ярких спортивных событий с участием россиян мы не увидим этой весной.

Борьба Карпина за выход на чемпионат мира и шанс «Спартака»

После прихода в сборную России по футболу Валерия Карпина вокруг команды начала сплачиваться страна. Несмотря на не лучшее качество игры россиян во многих матчах, болельщики повернулись к ним лицом, а вокруг национальной сборной снова появился положительный информационный фон.

Из-за поражения в последнем матче отбора на ЧМ-2022 от Хорватии россияне не смогли напрямую квалифицироваться на мундиаль, однако попали в стыковые матчи. 25 марта нас ждал очень интересный поединок против Польши в Москве, а в случае успеха в этой игре команда Карпина сыграла бы за путёвку в Катар с победителем сильной пары Швеция — Чехия. Теперь же ничего этого не произойдёт. Усилия сборной России по попаданию на главный турнир оказались бессмысленными.

Такой же КПД и у выхода в плей-офф Лиги Европы московского «Спартака». Команда выиграла тяжелейшую группу и в 1/8 финала должна была сыграть с «Лейпцигом». Да, с большой долей вероятности на этом приключения красно-белых в Европе бы закончились, но ведь в москвичей никто не верил и в группе. Теперь же «Спартаку» остаётся выступать во внутреннем чемпионате, где команда ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам.

Борьба Большунова за третью подряд победу в Кубке мира

Российская суперзвезда лыжных гонок Александр Большунов в нынешнем сезоне не особо ярко выступал на этапах Кубка мира. Начало сезона получилось сложным из-за перенесённой операции, затем хорошие результаты сменялись посредственными. Однако на Олимпиаде россиянин показал максимум и по-настоящему взорвал Игры, взяв три золота, серебро и бронзу.

Александр Большунов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российским болельщикам было очень любопытно посмотреть на то, как одухотворённый поездкой в Пекин Большунов на оставшихся этапах КМ сможет побороться с главным конкурентом Йоханнесом Клебо за возможность завоевать титул сильнейшего лыжника планеты. Да, норвежец сильно опережал россиянина по очкам, но Сан Саныч вряд ли бы сдался без боя. Однако сделать это пришлось по неспортивным причинам. Помешать лидеру сборной Норвегии поднять над головой Большой хрустальный глобус уже никто не сможет.

Спор за пьедестал у биатлонистов

После Олимпиады было бы очень любопытно понаблюдать и за российскими биатлонистами, которые не показали свой максимум на Играх в Пекине. Взявший в Китае три бронзы Эдуард Латыпов боролся бы за призы в каждой гонке, на высокие места могли бы претендовать и Александр Логинов с Максимом Цветковым.

У девушек мы бы с нетерпением ждали первой личной победы в гонке Кубка мира Кристины Резцовой, россияне претендовали бы на золото и во всех видах эстафеты. Теперь у норвежских, французских, шведских и немецких биатлонистов появилось на одного конкурента меньше, а Россия из-за вынужденного простоя, скорее всего, лишится максимальной квоты в Кубке мира на следующий сезон. Если, конечно, он у России будет.

Реабилитация хоккеистов за Олимпиаду

13 мая начнётся чемпионат мира по хоккею, который впервые в истории пройдёт без россиян. Команда Алексея Жамнова невзрачно сыграла на Олимпиаде, но смогла дойти до финала, где уступила Финляндии. Болельщики с любопытством ждали мирового первенства в надежде увидеть и красивую игру, и победу команды. Интереса турниру добавляет и то, что на него смогут приехать некоторые представители НХЛ.

YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Теперь на ЧМ Финляндии стало одним претендентом на титул меньше. В хоккее отсутствие россиян очень болезненно скажется на интриге и уровне мирового чемпионата. Всё-таки противостояния России с США и Канадой, а также красивые напряжённые матчи с европейскими сборными становятся украшением любого турнира.

Борьба фигуристов за доминирование

Сейчас по понятным причинам новости о возможном допинге у Камилы Валиевой отошли на второй план, но до сих пор неизвестно, смогла бы она выступить на чемпионате мира во Франции в конце марта. Теперь это вообще неважно: туда не поедет никто из россиян.

В фигурном катании отсутствие россиян убьёт на чемпионате мира практически всю интригу, ведь наша страна без преувеличения является бесспорным лидером в этом виде спорта. ЧМ по «фигурке» без России — это примерно как футбольный мундиаль без Франции, Англии, Германии, Бразилии, Аргентины и Италии одновременно. То есть посмотреть, конечно, можно, но не очень понятно зачем.