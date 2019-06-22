https://static.news.ru/photo/9de929a4-94e4-11e9-907f-fa163e074e61_1024.jpg Николай Валуев (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы, бывший боксёр-тяжеловес Николай Валуев признался, что уже много лет борется с опухолью мозга. Болезнь привела к тому, что в 2010 году он был вынужден завершить спортивную карьеру.

Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол, — рассказал он в эфире телеканала «ТВ Центр».

Депутат поведал, что ему делали операцию два раза. Сначала он обратился к медикам в Германии, затем повторно лёг на операционный стол в России. По его словам, несмотря на усилия врачей, от опухоли так и не удалось избавиться. Она находится в месте, где проходят важнейшие сосуды головного мозга. Из-за этого спортсмен вынужден каждый месяц проходить терапию, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее, как писал News.ru, Валуев принял участие в турнире по футгольфу в Алма-Ате. Вместе с ним в составе российской команды вышли на поле представители команды «M-1 Урал».