В вопрос по РУСАДА внесли ясность

https://news.ru/storage/news/e59a3a07cb87c6ad8185728ad4d9cd03/2eeb1c28-d75b-4c51-aa31-72edbf47fea5_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявит решение исполкома по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января 2019 года, сообщают РИА Новости.

По информации агентства, исполком WADA обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА в режиме телеконференции, после чего объявит своё решение.

Российская сторона должна была предоставить данные московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Это сделано не было. Проблемы возникли из-за сертифицирования оборудования.

9 января 2019 года в Москву прибыли эксперты организации и начали работу по передаче необходимых данных лаборатории.

Как писал News.ru, WADA начало работу в моcковской лаборатории.