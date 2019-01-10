В Ватикане появилась первая спортивная ассоциация

https://news.ru/storage/news/8f56b5b48b9fdaff35e56b62a84e21b1/bf5edd1a-97db-4f30-9df7-658bb3f1a81b_850.jpg Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ватикане создана ассоциация лёгкой атлетики. Она стала первой спортивной организацией государства.

В ее состав вошли свыше 60 любителей бега: среди них священники, швейцарские гвардейцы, представители Римской курии, работники ватиканских музеев, монахиня, аптекарь и 60-летний сотрудник Апостольской библиотеки, сообщает РИА Новости.

Ассоциацией было подписано соглашение с Национальным олимпийским комитетом Италии, которое позволит ватиканским атлетам получить официальный статус и принимать участие в международных соревнованиях.

Ватикан — самое маленькое официально признанное государство в мире. Статус Ватикана в международном праве — вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви.