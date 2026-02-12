Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026

В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры

Глава УЕФА: позиция по отстранению сборных и клубов РФ от турниров не изменилась

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Позиция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по отстранению сборных и клубов России от международных турниров не изменилась, заявил на пресс-конференции глава организации Александер Чеферин. Он отметил, что УЕФА будет следить за ситуацией.

Позиция УЕФА ясна, она не поменялась, но мы следим за ситуацией, — сказал Чеферин.

Ранее эстонские клубы отправили в УЕФА послание с требованием прекратить выплаты российским клубам. Как отметил источник, обращение подписали 28 организаций.

До этого президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность. Он отметил, что бан привел лишь к большей ненависти и разочарованию, важно дать российским юным футболистам шанс играть в Европе.

Заявление Инфантино прозвучало перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА на некоторое время отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

