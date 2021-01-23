Twitter удалил японский аккаунт Олимпийских игр в Токио

https://static.news.ru/photo/4155a1ce-5e17-11eb-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Официальный аккаунт организационного комитета Олимпийских игр в Токио 2021 удалили в Twitter.

В этом можно убедиться, попробовав посетить данную страницу.

Такой учётной записи нет, — отвечает Twitter.

Аккаунт удалили после появления слухов о том, что Олимпиада может быть отменена. При этом страницы оргкомитета на английском, французском, испанском и хинди продолжают работать, а в Facebook и Instagram по-прежнему доступны аккаунты на японском языке.

21 января издание The Times заявило, что правительство Японии пришло к выводу о необходимости отменить уже отложенные Олимпийские игры в Токио. Причина — пандемия коронавируса. В тот же день в МОК заверили, что не будут отказываться от проведения соревнований, в японском правительстве информацию The Times также опровергли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пытаются выработать решение о проведении вакцинации от коронавируса для спортсменов, планирующих принимать участие в Олимпиаде в Токио. Особую их озабоченность вызывают спортсмены из развивающихся стран, где вакцинация ещё не ведётся.