Twitter удалил японский аккаунт Олимпийских игр в Токио

Официальный аккаунт организационного комитета Олимпийских игр в Токио 2021 удалили в Twitter.
В этом можно убедиться, попробовав посетить данную страницу.
Такой учётной записи нет, — отвечает Twitter.
Аккаунт удалили после появления слухов о том, что Олимпиада может быть отменена. При этом страницы оргкомитета на английском, французском, испанском и хинди продолжают работать, а в Facebook и Instagram по-прежнему доступны аккаунты на японском языке.
21 января издание The Times заявило, что правительство Японии пришло к выводу о необходимости отменить уже отложенные Олимпийские игры в Токио. Причина — пандемия коронавируса. В тот же день в МОК заверили, что не будут отказываться от проведения соревнований, в японском правительстве информацию The Times также опровергли.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пытаются выработать решение о проведении вакцинации от коронавируса для спортсменов, планирующих принимать участие в Олимпиаде в Токио. Особую их озабоченность вызывают спортсмены из развивающихся стран, где вакцинация ещё не ведётся.