Всех спортсменов перед Олимпиадой планируют вакцинировать

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пытаются выработать решение о проведении вакцинации от коронавируса для спортсменов, планирующих принимать участие в Олимпиаде в Токио. Особую их озабоченность вызывают спортсмены из развивающихся стран, где вакцинация ещё не ведётся.
Как
В частности, директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон полагает, что новый план помощи в вакцинации «малых» стран является «серьёзной проблемой» для МОК.
Накануне большой резонанс вызвала статья в газете Times, в которой говорилось, что решение об отмене Олимпиады уже негласно принято властями Японии и её планируют провести в Токио в 2032 году. Эту информацию затем опровергли в японском правительстве.
В конце марта 2020 года стало известно о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Было решено провести Игры с 23 июля по 8 августа.
Как писал NEWS.ru, МОК не собирается отменять Олимпийские игры в Токио в 2021 году, сообщил представитель организации Ричард Паунд. Тем не менее в связи с продолжающейся пандемией коронавируса вполне вероятно, что зрители на Игры допущены не будут. Паунд отметил, что Игры со зрителями — это «приятно», но «не обязательно». Поэтому целесообразней, исходя из текущей ситуации по коронавирусу, провести Олимпиаду без зрителей.
Ранее министр административной и нормативной реформы Японии Таро Коно допустил, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены. По его словам, в данной ситуации возможны все сценарии. Однако это заявление противоречит позиции других официальных лиц страны, подчёркивающих, что Олимпиада обязательно состоится.