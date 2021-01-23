Всех спортсменов перед Олимпиадой планируют вакцинировать

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Международный олимпийский комитет (МОК) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пытаются выработать решение о проведении вакцинации от коронавируса для спортсменов, планирующих принимать участие в Олимпиаде в Токио. Особую их озабоченность вызывают спортсмены из развивающихся стран, где вакцинация ещё не ведётся.

Как сообщает Telegraph, МОК настаивает на ускорении процесса получения вакцины для спортсменов из стран, где национальные программы вакцинации ещё не запущены. Уже состоялись встречи с представителями программы ВОЗ COVAX, на которых велась речь о поставке вакцин в развивающиеся страны. Вопрос о приоритетном доступе спортсменов к вакцине в ущерб уязвимым группам населения не поднимался, но эта договорённость между МОК и ВОЗ может вызвать «определённые дебаты», считает издание.

В частности, директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон полагает, что новый план помощи в вакцинации «малых» стран является «серьёзной проблемой» для МОК.

Накануне большой резонанс вызвала статья в газете Times, в которой говорилось, что решение об отмене Олимпиады уже негласно принято властями Японии и её планируют провести в Токио в 2032 году. Эту информацию затем опровергли в японском правительстве.

В конце марта 2020 года стало известно о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Было решено провести Игры с 23 июля по 8 августа.

Как писал NEWS.ru, МОК не собирается отменять Олимпийские игры в Токио в 2021 году, сообщил представитель организации Ричард Паунд. Тем не менее в связи с продолжающейся пандемией коронавируса вполне вероятно, что зрители на Игры допущены не будут. Паунд отметил, что Игры со зрителями — это «приятно», но «не обязательно». Поэтому целесообразней, исходя из текущей ситуации по коронавирусу, провести Олимпиаду без зрителей.

Ранее министр административной и нормативной реформы Японии Таро Коно допустил, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены. По его словам, в данной ситуации возможны все сценарии. Однако это заявление противоречит позиции других официальных лиц страны, подчёркивающих, что Олимпиада обязательно состоится.