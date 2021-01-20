МОК: Олимпиада в Токио отменена не будет

https://static.news.ru/photo/434345dc-5b91-11eb-b63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается отменять Олимпийские игры в Токио в 2021 году, сообщил представитель организации Ричард Паунд.

Тем не менее, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, вполне вероятно, что зрители на игры допущены не будут, передаёт Kyodo.

Паунд отметил, что игры со зрителями — это «приятно», но «не обязательно». Поэтому целесообразней, исходя из текущей ситуации по коронавирусу, провести Олимпиаду без зрителей.

Ранее министр административной и нормативной реформы Японии Таро Коно допустил, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены. По его словам, в данной ситуации возможны все сценарии. Однако это заявление противоречит позиции других официальных лиц страны, подчёркивающих, что Олимпиада обязательно состоится.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, заявила, что такое решение вызывает сожаление.