В Москве ввели запрет на спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:10, 21 октября 2021
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин установил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим в столице будут запрещены массовые спортивные мероприятия. Эта информация появилась на сайте мэра Москвы.
Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве, —говорится в сообщении.
Также сообщается, что с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и средств индивидуальной защиты при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий. На мероприятиях не может присутствовать более 500 человек. В Подмосковье будут действовать такие же правила.
Нововведения могут коснуться домашних матчей московских клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ): «Спартака» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом»), «Динамо» (с «Краснодаром» 6 ноября).
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) без зрителей могут пройти домашние матчи ЦСКА против «Автомобилиста» 2 ноября и против СКА 7 ноября, «Динамо» против «Амура» 5 ноября) и «Спартака» против минского «Динамо» 6 ноября и «Сибири» 7 ноября.
Ранее сообщалось, что в детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа спортивных школ, кружков и секций.