В Москве ввели запрет на спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин установил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим в столице будут запрещены массовые спортивные мероприятия. Эта информация появилась на сайте мэра Москвы.

Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и средств индивидуальной защиты при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий. На мероприятиях не может присутствовать более 500 человек. В Подмосковье будут действовать такие же правила.

Нововведения могут коснуться домашних матчей московских клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ): «Спартака» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом»), «Динамо» (с «Краснодаром» 6 ноября).

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) без зрителей могут пройти домашние матчи ЦСКА против «Автомобилиста» 2 ноября и против СКА 7 ноября, «Динамо» против «Амура» 5 ноября) и «Спартака» против минского «Динамо» 6 ноября и «Сибири» 7 ноября.

Ранее сообщалось, что в детских садах и школах Москвы с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы, приостанавливается работа спортивных школ, кружков и секций.