В IBU Губерниева обвинили во лжи

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) чех Иржи Гамза раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева.
По его мнению, Губерниев — лишний человек в спорте.
«Губерниев говорит неправду. Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже», — цитирует Гамзу «Спорт-Экспресс».
Чиновник добавил, что из-за скандальности комментатора у него пропадает желание общаться с ним. Чех подчеркнул, что Губерниев занят только «раздуванием скандалов» и «выдаванием своих слов за чужие».
Губерниев высказался о завершении карьеры Шипулиным, писал News.ru.