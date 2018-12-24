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В IBU Губерниева обвинили во лжи

Дмитрий Губерниев Anatoliy Kolushenko/Global Look Press

Дмитрий Губерниев

спорт [ версия для печати ]

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) чех Иржи Гамза раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева.

По его мнению, Губерниев — лишний человек в спорте.

«Губерниев говорит неправду. Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже», — цитирует Гамзу «Спорт-Экспресс».

Чиновник добавил, что из-за скандальности комментатора у него пропадает желание общаться с ним. Чех подчеркнул, что Губерниев занят только «раздуванием скандалов» и «выдаванием своих слов за чужие».

Губерниев высказался о завершении карьеры Шипулиным, писал News.ru.


#ГУБЕРНИЕВ #биатлон
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