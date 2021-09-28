В Госдуме отреагировали на участие Милохина в «Ледниковом периоде»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что телепередача «Ледниковый период» сделает из известного блогера Дани Милохина мужчину. Так он отреагировал на будущее участие Милохина в шоу.
Если это шоу покажет его переход из газообразного блогера в человеческий облик, я буду только рад. Он ведь был рождён человеком, мальчиком, надежды подавал. Только потом он превратился в Даню Милохина. Если он закончит своё паскудство, займётся фигурным катанием, хорошими делами, то, дай бог, он исправится. Я же не хочу их погибели, я хочу, чтобы они исправились: и Милохин, и Моргенштерн. Последний вряд ли уже исправится. Ему для этого рога придётся отрезать. А у Милохина шанс есть, — сказал Милонов в разговоре с NEWS.ru.
Также депутат ответил на вопрос, поможет ли передача «Ледниковый период» стать Милохину мужчиной.
Любой мужчина может превратиться в нормального мужчину, если он этого захочет, если сделает правильный выбор. Главное, чтобы он не принёс свой ад в шоу, — сказал Милонов.
Кроме того, Милонов рассказал, будет ли он смотреть новый сезон популярного шоу.
Я не смотрю это шоу в принципе. Если он исправится, то есть шанс, что я посмотрю. Я воспитан в прекрасных традициях фигурного катания: Алексей Иванов, Людмила Смирнова, Ирина Роднина. Смотреть, как артисты пытаются кататься на коньках, — нет, мне это неинтересно. Но то, что они занимаются таким образом спортом, — это хорошо, — заключил он.
Старт нового сезона «Ледникового периода» запланирован на 2 октября. Милохин будет выступать в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
Ранее сообщалось, что хореограф, продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, что фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова встретятся в новом сезоне шоу «Ледниковый период».