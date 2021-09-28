В Госдуме отреагировали на участие Милохина в «Ледниковом периоде»

Фото: danya_milokhin/instagram.com

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков жёстко обратился к болельщикам фигурного катания. Он призвал поддерживать спортсменов, а не сталкивать их лбами. Своими мыслями специалист поделился на странице в Instagram.

По словам Железнякова, ученицы Тутберидзе переживают сейчас непростой период. Ответственность Олимпиады очень давит на них, поэтому им сейчас особенно нужна любовь и поддержка со стороны, а не постоянное сталкивание лбами...