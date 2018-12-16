В экс-футболисте сборной России признали бомжа

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Роман Павлюченко

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко рассказал о своей встрече с сокомандником и бывшим полузащитником «Спартака» Иваном Саенко. По его словам, Саенко обманули, попросив вложить все заработанные деньги в обработку полей в Африке.

«Его обманули, и он остался без ничего. Я вот не так давно его видел, так он выглядел как бомж», — сказал Павлюченко в эфире канала «Матч Премьер».

Он добавил, что футболиста обманул его друг, а африканцы в своё время «носили его на руках».

Саенко завершил карьеру футболиста в 2010 году. Большую её часть он провёл в немецком чемпионате, выступая за «Карлсруэ» и «Нюрнберг». Последние два года он играл за «красно-белых». В составе сборной России Саенко стал обладателем бронзовой медали на чемпионате Европы в 2008 году.

Как писал News.ru, защитник «Спартака» рассказал о состоянии после операции.