Защитник «Спартака» рассказал о состоянии после операции

https://news.ru/storage/news/d29b9bf546b11dd9d2f3c7709fc83d83/237caa10-ee16-46cd-b8c5-55d5b657c65f_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своём самочувствии после операции на ноге.

«Работа кипит. Чуть-чуть покромсали», — написал Ещенко под видео в своём Instagram.

Травму Ещенко получил в игре 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» 29 ноября 2018 года. У него было диагностировано повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава. На восстановление игроку потребуется до шести месяцев.

Как писал News.ru, «Спартак» подаёт иск к болельщику на 20 тысяч евро.