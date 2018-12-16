Защитник «Спартака» рассказал о состоянии после операции

Футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своём самочувствии после операции на ноге.
«Работа кипит. Чуть-чуть покромсали», — написал Ещенко под видео в своём Instagram.
Травму Ещенко получил в игре 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» 29 ноября 2018 года. У него было диагностировано повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава. На восстановление игроку потребуется до шести месяцев.
Как писал News.ru, «Спартак» подаёт иск к болельщику на 20 тысяч евро.