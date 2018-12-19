Устюгов снова выступит на «Тур де Ски»

https://news.ru/storage/news/54a4b495746fc002a3295c1528086611/8dfb01f8-cdab-4eef-a956-bdf7d3636f10_850.jpg Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам опубликовал состав команды на многодневную гонку «Тур де Ски», сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

В заявке значится двукратный чемпион мира и победитель многодневки в сезоне-2016/17 Сергей Устюгов.

В состав сборной России на «Тур де Ски» также вошли лидер мирового зачёта Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева.

«Тур де Ски» в сезоне-2018/19 пройдёт с 29 декабря по 6 января. Первый этап стартует в итальянской Тоблахе.

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