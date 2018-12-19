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Устюгов снова выступит на «Тур де Ски»

Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам опубликовал состав команды на многодневную гонку «Тур де Ски», сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

В заявке значится двукратный чемпион мира и победитель многодневки в сезоне-2016/17 Сергей Устюгов. 

В состав сборной России на «Тур де Ски» также вошли лидер мирового зачёта Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева.

«Тур де Ски» в сезоне-2018/19 пройдёт с 29 декабря по 6 января. Первый этап стартует в итальянской Тоблахе.

Как писал News.ru, призёр Олимпиады рассказала о ярости российского лыжника.


#СергейУстюгов #лыжныегонки #ТурдеСки
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