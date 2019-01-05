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Устюгов не вошёл в 15 лучших на этапе «Тур де Ски»

Йоханнес Хёсфлот Клебо Sandro Halank/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Йоханнес Хёсфлот Клебо

спорт [ версия для печати ]

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски», проходящем в итальянском Валь-ди-Фьемме. На прохождение 15 километров классическим стилем он потратил 40.52,6 минуты.

Вторым финишировал итальянец Франческо Де Фабиани с отставанием в 0,6 секунды, третьим — россиянин Александр Большунов (+2,6).

Андрей Ларьков остановился в шаге от пьедестала, Максим Вылегжанин стал пятым, Андрей Собакарёв — шестым, Денис Спицов — восьмым, Андрей Мельниченко — 11-м. Сергей Устюгов занял 16-е место, Александр Бессмертных — 33-е.

Россиянка упустила золото на этапе «Тур де Ски», писал News.ru.


#лыжи #ТурдеСки
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