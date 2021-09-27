Ушедший с «Матч ТВ» Казанский назвал Губерниева открытием
Михаил Потапов
Михаил Потапов
15:14, 27 сентября 2021
Денис КазанскийФото: Социальные сети
Читайте нас в Google Новости
Спортивный комментатор, покинувший «Матч ТВ», Денис Казанский рассказал о человеческих качествах коллеги Дмитрия Губерниева. Слова Казанского приводит блог Open the Doors на Sports.ru.
Кто поразил? Дима Губерниев. Абсолютно разный человек в кадре и за ним, в способности менять маски — его сила. Дима — очень большой комментатор, очень большой актёр. И очень хороший товарищ, — сказал Казанский.
Он добавил, что Губерниев — открытие для него в человеческом плане. Он всегда защищает свою команду, и он был одним из первых, кто позвонил Казанскому, когда узнал о его уходе с «Матч ТВ».
О том, что Денис Казанский ушёл с «Матч ТВ», стало известно 13 сентября. Журналист неоднократно признавался лучшим комментатором по версии болельщиков. Известно, что он продолжит работу на Первом канале.