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Ушедший с «Матч ТВ» Казанский назвал Губерниева открытием

15:14, 27 сентября 2021
Ушедший с «Матч ТВ» Казанский назвал Губерниева открытием Денис Казанский Фото: Социальные сети
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Спортивный комментатор, покинувший «Матч ТВ», Денис Казанский рассказал о человеческих качествах коллеги Дмитрия Губерниева. Слова Казанского приводит блог Open the Doors на Sports.ru.

Кто поразил? Дима Губерниев. Абсолютно разный человек в кадре и за ним, в способности менять маски — его сила. Дима — очень большой комментатор, очень большой актёр. И очень хороший товарищ, — сказал Казанский.

Он добавил, что Губерниев — открытие для него в человеческом плане. Он всегда защищает свою команду, и он был одним из первых, кто позвонил Казанскому, когда узнал о его уходе с «Матч ТВ».

О том, что Денис Казанский ушёл с «Матч ТВ», стало известно 13 сентября. Журналист неоднократно признавался лучшим комментатором по версии болельщиков. Известно, что он продолжит работу на Первом канале.

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