Умерла 17-летняя норвежская лыжница

Норвежская лыжница, специализирующая на прыжках с трамплина, Тэя Софи Клевен умерла в возрасте 17 лет. О причинах смерти члена национальной сборной не сообщается.
По словам менеджера сборной, которые приводит Dagbladet, Клевен имела отличные перспективы в сборной и у неё были все предпосылки к тому, чтобы стать прыгуном международного уровня.
Спортсменка дебютировала на взрослом уровне в 2016 году и выиграла первый старт Континентального кубка в карьере. В 2017 году она заняла третье место на этапе Континентального кубка в Тронхейме.
Ранее сообщалось, что скончались два ветерана по хоккею на траве.