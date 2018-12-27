Умерла 17-летняя норвежская лыжница

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Тэя Софи Клевен

Норвежская лыжница, специализирующая на прыжках с трамплина, Тэя Софи Клевен умерла в возрасте 17 лет. О причинах смерти члена национальной сборной не сообщается.

По словам менеджера сборной, которые приводит Dagbladet, Клевен имела отличные перспективы в сборной и у неё были все предпосылки к тому, чтобы стать прыгуном международного уровня.

Спортсменка дебютировала на взрослом уровне в 2016 году и выиграла первый старт Континентального кубка в карьере. В 2017 году она заняла третье место на этапе Континентального кубка в Тронхейме.

Ранее сообщалось, что скончались два ветерана по хоккею на траве.