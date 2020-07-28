Умер олимпийский чемпион Александр Аксинин

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила о смерти чемпиона Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4×100 метров Александра Аксинина. Мужчине было 65 лет.

Олимпийский чемпион Николай Сидоров рассказал, что спортсмен был «глыбой». Он был в сборной с юношества, имел большой опыт и установил множество рекордов во всех возрастах.

Огромный опыт эстафет за его плечами, когда мы бегали вместе, он был самым старшим среди нас, всегда был основой эстафеты, на нём всё держалось. При всех его успехах всегда был очень дружелюбен, всегда поддерживал, помогал советами, удивительный человек. Неимоверно жаль, что так рано ушёл от нас, — подчеркнул он.

Сидоров выразил соболезнования родным и друзьям Аксинина, говорится на сайте ВФЛА.

Помимо золота на московских играх, спортсмен зарабатывал бронзовую медаль на Олимпиаде 1976 года. Кроме того, он трижды выигрывал чемпионаты СССР, а также взял золото на чемпионате Европы в 1982 году.

Ранее NEWS.ru писал, что боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов, известный под псевдонимом Танк, скончался после участия в турнире АСА 100 в Грозном. Спортсмен умер через несколько дней после поражения от россиянина Беслана Исаева.