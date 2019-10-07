Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов, известный под псевдонимом «Танк», скончался после участия в турнире АСА 100 в Грозном. Спортсмен умер через несколько дней после поражения от россиянина Ислама Исаева.
27-летний боец перенёс инсульт и был госпитализирован. Врачи не смогли спасти Нурматова — он скончался от повреждения мозга, передаёт
Ранее News.ru писал, что музыкант и один из основателей группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили члены коллектива 38 Special, в котором он выступал в качестве басиста.
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