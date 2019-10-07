Фото: BEKZOD NURMATOV/ok.ru

Армянский боец ММА Рафаэль Абрамян выполнил удушающий приём во время боя с турком Батуханом Акдуманом и не отпускал своего соперника даже по требованию судьи.

Судье пришлось применить силу, чтобы оторвать Абрамяна от своего оппонента, после чего арбитр позвал в октагон группу врачей. Турнир по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship 18 проходил в Самаре 6...