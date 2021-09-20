Украинский волейболист раскритиковал идею премии за победу над Россий

Волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко раскритиковал идею руководителей местной Федерации волейбола премировать игроков за возможную победу над Россией на чемпионате Европы — 2021. Матч был сыгран 11 сентября, Россия выиграла со счётом 3:1. Слова игрока приводит «Комсомольская правда в Украине».

Я считаю, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде. У нас очень много молодых игроков. Мне кажется, это больше стимулировало Россию. Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной, — сказал Теременко.

Он добавил, что нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил.

Встреча в 1/8 финала завершилась со счётом 22:25, 25:16, 25:22, 25:22 в пользу России, но уже в четвертьфинале подопечные Туомаса Саммелвуо проиграли полякам со счётом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).

Ранее Федерация волейбола Украины пообещала своей сборной 10 млн гривен (27 млн рублей) за победу над Россией.