Украинский комментатор назвал Россию агрессором перед матчем «Спартака»

Украинский футбольный комментатор Сергей Лукьяненко перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» назвал Россию агрессором и страной-оккупантом. Его слова приводит «Чемпион-Украина».

Добрый вечер, приветствую вас в Москве, столице страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой родины полуостров. Страны, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война унесла, по данным ООН, более 13 тысяч жизней, — начал свой комментарий журналист.

Лукьяненко отметил, что будучи гражданином Украины, он всегда желает «Спартаку» поражения, однако добавил при этом, что будучи комментатором, постарается работать непредвзято.

«Спартак» на своём поле проиграл «Лестеру» со счётом 3:4. После трёх туров московская команда идёт на третьем месте, имея в активе три очка.

Ранее сообщалось, что полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» напал на журналиста.