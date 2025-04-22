Украинский футболист прошел проверку на детекторе лжи после допинг-теста Футболист Мудрик успешно прошел проверку на полиграфе после допинг-теста

Фото: ISABEL INFANTES/ТАСС

Михаил Мудрик

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошел проверку на полиграфе после положительного допинг-теста, сообщил гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин. По его словам, которые приводит GiveMeSport, футболист не понимает, как инцидент с мельдонием мог произойти вовсе.

Поэтому его адвокаты организовали для него тест на детекторе лжи, который он прошел. Это станет частью доказательств, подтверждающих, что он не сделал ничего преднамеренно, — подчеркнул Палкин.

В декабре 2024 года выяснилось, что в крови 24-летнего Мудрика нашли запрещенные вещества после внеплановой проверки. Утверждалось, что футболисту сделали укол стволовых клеток коровы, которые могли содержать мельдоний.

Мудрика временно отстранили от матчей после пробы на допинг. Футболист отрицает, что сознательно принимал запрещенное вещество. Однако спортсмены, отмечают журналисты, несут строгую ответственность за все, что найдено в их крови. При признании вины ему грозит дисквалификация сроком на четыре года.

Ранее стало известно, что концентрация мельдония в допинг-пробе хоккеиста московского ЦСКА Никиты Седова составила 474 нг/мл. Показатель больше чем в четыре раза превышает допустимый порог.