Украинец может продолжить карьеру в топ-клубе Европы

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Виктор Цыганков

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов сразу трёх европейских топ-клубов — немецкой «Баварии», английских «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», сообщает Marca.

Также ранее появилась информация, что руководство киевского клуба получило предложение в размере 20 млн евро, но решило пока не продавать Цыганкова. Среди клубов, претендующих на футболиста, ранее называлась и итальянская «Рома».

В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл 18 матчей и забил 9 голов.

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