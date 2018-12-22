Украинец может продолжить карьеру в топ-клубе Европы

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов сразу трёх европейских топ-клубов — немецкой «Баварии», английских «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», сообщает Marca.
Также ранее появилась информация, что руководство киевского клуба получило предложение в размере 20 млн евро, но решило пока не продавать Цыганкова. Среди клубов, претендующих на футболиста, ранее называлась и итальянская «Рома».
В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл 18 матчей и забил 9 голов.
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