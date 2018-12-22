USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,884.19 $
МОСКВА-6°C20:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Украинец может продолжить карьеру в топ-клубе Европы

Виктор Цыганков Vit Cerny/CTK/Global Look Press

Виктор Цыганков

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов сразу трёх европейских топ-клубов — немецкой «Баварии», английских «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», сообщает Marca.

Также ранее появилась информация, что руководство киевского клуба получило предложение в размере 20 млн евро, но решило пока не продавать Цыганкова. Среди клубов, претендующих на футболиста, ранее называлась и итальянская «Рома».

В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл 18 матчей и забил 9 голов.

Слуцкий засомневался в себе, писал News.ru.


#футбол #Ливерпуль #Бавария #Тоттенхэм
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
спорт 15:45, 22 декабря 2018
Победивший на ЧР фигурист отказался усложнять программы
спорт 15:21, 22 декабря 2018
Тарасова одарила Медведеву
спорт 15:13, 22 декабря 2018
Сестра Шипулина поведала об издевательствах над братом
Лента новостей
культура 20:33
Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях
общество 20:24
Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге
общество 20:21
Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
в мире 20:01
Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии
спорт 20:00
Уланов: нам удалось перетерпеть соперника
происшествия 19:59
Полиция Пензы поймала виртуозного торговца «скоростью»
в мире 19:55
Спецпредставитель Трампа по ИГ объявил об отставке
спорт 19:54
Зубов: хотели достойно выступить
спорт 19:50
Воронин: «Сочи» для нас — очень неудобный соперник
Другие новости
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
спорт 20:00
Уланов: нам удалось перетерпеть соперника
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top