USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Украинца Усика признали лучшим боксёром года

Александр Усик (в центре) Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Усик (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик назван лучшим боксёром уходящего года. Такой чести удостоили 31-летнего украинца эксперты ESPN.

Все пояса в своём дивизионе Усик собрал, победив во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В финале украинцу противостоял россиянин Мурат Гассиев. А уже в ноябре Усик победил экс-чемпиона мира Тони Беллью.

Кроме украинца, на звание лучшего боксёра по итогам 2018 года претендовали американцы Мигель Гарсия, Морис Хукер и Энтони Джошуа, а также ещё один украинец — Василий Ломаченко.

Ранее News.ru сообщал о планах Усика на 2019 год. По словам Александра, он настроен на два боя — с россиянином Денисом Лебедевым и британцем Тайсоном Фьюри.


#бокс #АлександрУсик
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
спорт 08:19, 21 декабря 2018
«Газпром Арена» планирует принять турнир UFC
спорт 08:10, 21 декабря 2018
Экс-игрока «Спартака» застали пьяным за рулём
спорт 04:26, 21 декабря 2018
Братья Бё ополчились на Логинова
Лента новостей
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
Другие новости
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top