Украинца Усика признали лучшим боксёром года

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Александр Усик (в центре)

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик назван лучшим боксёром уходящего года. Такой чести удостоили 31-летнего украинца эксперты ESPN.

Все пояса в своём дивизионе Усик собрал, победив во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В финале украинцу противостоял россиянин Мурат Гассиев. А уже в ноябре Усик победил экс-чемпиона мира Тони Беллью.

Кроме украинца, на звание лучшего боксёра по итогам 2018 года претендовали американцы Мигель Гарсия, Морис Хукер и Энтони Джошуа, а также ещё один украинец — Василий Ломаченко.

Ранее News.ru сообщал о планах Усика на 2019 год. По словам Александра, он настроен на два боя — с россиянином Денисом Лебедевым и британцем Тайсоном Фьюри.