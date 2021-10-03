Уехавшая в Польшу российская фигуристка рассказала о косых взглядах

Уехавшая из России фигуристка Екатерина Куракова, сменившая гражданство на польское, рассказала о том, как к этому отнеслись в её новой стране. Девушка ловила на себе косые взгляды, приводит слова спортсменки портал Onet.

Некоторые фигуристы радовались, некоторые, пожалуй, косо смотрели на девушку из России, возможно, размышляя, не стану ли я их конкуренткой, — сказала Куракова.

Она добавила, что в России пытались заблокировать её переход под флаг Польши, но ничего не смогли сделать, когда она получила вид на жительство.

Куракова выступает за Польшу с сезона-2018/19. С тех пор она трижды выигрывала национальное первенство. В сентябре 2021-го 19-летняя спортсменка стала второй на турнире в немецком Оберстдорфе и завоевала путёвку на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Она — одна из целого ряда фигуристов, кто за последние годы сменил российское спортивное гражданство на иностранное.