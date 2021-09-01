Подальше от России: почему фигуристы массово меняют гражданство

Нынешнее межсезонье в фигурном катании оказалось скудным на громкие трансферы. Зато одной из главных тенденций весны-лета 2021 года стала смена спортивного гражданства. За пару месяцев Россию покинуло больше пяти спортсменов. Кто из фигуристов сменил гражданство? Какие сборные они теперь будут представлять? И насколько это верное решение? Отвечаем на главные вопросы.

Минус одиночницы

Накануне в Интернете распространилась информация о том, что спортивное гражданство сменили две российские фигуристки Анастасия Губанова и Мария Талалайкина.

Губанова, которая побеждала на юниорских этапах Гран-при и несколько раз брала серебро финала Кубка России, перебралась в команду Грузии. Новость об этом распространила как раз принимающая сторона. Позже наши чиновники подтвердили, что информация соответствует действительности. При этом генеральный директор федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган добавил, что переход состоялся ещё в прошлом году и был полностью согласован с организацией.

Анастасия Губанова Владимир Песня/РИА Новости

Что касается Талалайкиной, то там ситуация менее однозначная. Но давайте начнём с достижений фигуристки. Подопечная Евгения Рукавицына в России отметилась бронзой в финале КР-2020 и на последнем чемпионате страны стала девятой — это все более-менее заметные достижения фигуристки.

Впрочем, в скором времени копилка наград Талалайкиной может значительно пополниться. Фигуристка собирается взять гражданство Италии. Эту информацию сообщила её одногруппница Елизавета Нугуманова. Правда, официальных подтверждений на этот счёт ещё не поступало. Тренеры Марии говорят, что они не в курсе происходящего, а в федерации фигурного катания России не без раздражения отметили, что они не давали никакого согласия на переход спортсменки.

Минус одиночники

Раздражительность чиновников ФФККР можно понять. Пару месяцев назад спортивное гражданство сменило несколько парней-одиночников. Владислав Самойлов присоединился к команде Польши, Егор Мурашов — к Швейцарии, а Леонид Свириденко готовится перебраться в Чехию.

Каждый из этих ребят имел определённые успехи на юниорском этапе карьеры, но во взрослых соревнованиях добиться больших результатов им не удалось. Хотя потенциал у многих был и остаётся очень высоким. Например, Самойлов владеет всеми четверными прыжками и не раз радовал своих подписчиков в Instagram неожиданными каскадами: четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов, четверной лутц — ойлер — четверной сальхов. Мало одиночников в России (да и во всём мире), кто может отважиться на такие кульбиты.

Владимир Самойлов Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Похвастаться широким техническим арсеналом может и бывший ученик Евгения Плющенко Свириденко. Он также, как и Самойлов, освоил все четверные прыжки. Правда, теперь радовать этими прыжками как Свириденко, так и Самойлов будут зарубежную публику.

Минус танцоры

Отток есть и в парных дисциплинах. Точнее так. Екатерина Митрофанова ранее занималась в группе Этери Тутберидзе в роли одиночницы (главное достижение — второе место на одном из этапов юниорского Гран-при). Но после травмы ей пришлось сменить вид — перешла в танцы на льду. Это не единственное кардинальное изменение, которое произошло в карьере фигуристки. С нового сезона Митрофанова и её партнёр Владислав Красинский будут представлять Боснию и Герцеговину.

Плюсы нового гражданства

Впрочем, не стоит думать, что смена гражданства является тенденцией исключительно нынешнего сезона. Это довольно распространённое явление в нашей фигурке. Вот небольшой список спортсменов, которые перебрались в другие команды в последние годы (здесь, естественно, перечислены не все фигуристы): Сафонова (Беларусь), Рябова (Азербайджан), Куракова (Польша), Шаботова (Украина), Квителашвили (Грузия), Литвинцев (Азербайджан), Милюков (Беларусь), Галявиева и Лопарева (Франция).

Очевидно, что если бы переходы не имели определённых плодов, то их было бы в разы меньше. Но ситуация противоположная. Смена гражданства зачастую очень помогает спортсмену. Далеко за примерами ходить не надо. После перехода ученика Тутберидзе Квителашвили в команду Грузии он смог отобраться на чемпионат Европы — 2020 и стать бронзовым призёром турнира. У Екатерины Рябовой, ранее представлявшей академию Плющенко, тоже была похожая ситуации.

На турнире Старого Света она смогла забраться на высокую для сборной Азербайджана, шестую строчку. Могли бы Квителашвили и Рябова, будучи фигуристами из России, рассчитывать на такие высокие места? Скорее всего, нет. Вот, собственно, и ответ на главный вопрос — почему из России в таком огромном количество бегут фигуристы.

Губанова, Талалайкина, Мурашов, Самойлов — все они устали быть в тени. В нынешней фигурке настолько сверхконкурентная среда, что не только попасть на международные старты, но и войти в состав сборной страны для них (и многих других) — миссия невыполнима.

Егор Мурашов Maksim Konstantinov/Global Look Press

А ведь за их на первый взгляд скоромными достижениями тоже стоят годы усиленных тренировок, всевозможных ограничений. И каков итог? Многие из них даже в сборную не могут отобраться. Кончено, это не может не давить эмоционально.

В такой непростой ситуации для многих фигуристов единственным выходом становится как раз смена спортивного гражданства. Оно даёт не просто возможность попасть в сборную и быть на ведущих ролях в другой стране, но и гарантирует место на больших международных стартах. В преддверии Олимпиады такая возможность кажется особенно заманчивой.