УЕФА расследует поведение украинских фанатов во время матча ЧЕ с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведёт дисциплинарное расследование из-за поведения украинских фанатов на матче Россия — Украина в рамках чемпионата Европы по мини-футболу, говорится в сообщении на сайте организации.

Союз назначил инспектора для расследования матча Россия — Украина в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, — говорится в сообщении.

Вердикт вынесут контрольный, этический и дисциплинарный комитеты организации.

Конфликт возник в Нидерландах в ходе полуфинального матча. Россияне потребовали расследовать поведение украинских болельщиков, которые, по словам чиновников РФС, в кричалке нецензурно оскорбляли президента России Владимира Путина. Кроме того, украинцы скандировали националистические лозунги, в том числе — русофобную кричалку «кто не скачет, тот москаль».

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала поведение болельщиков сборной Украины, которые исполнили оскорбительную кричалку о Путине. По её мнению, люди, которые оскорбляли главу российского государства, являются дураками.