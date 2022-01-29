Ученики Хабиба и Фёдора проиграли бои: итоги турнира Bellator 273

Россиянин Валентин Молдавский не смог победить действующего чемпиона Bellator в тяжёлом весе Райана Бейдера, а Ислам Мамедов в статусном поединке уступил бывшему чемпиону UFC Бенсону Хендерсону. Таким образом, только Сергей Харитонов и Никита Михайлов стали победителями боёв, прошедших в США. Рассказываем подробнее о том, что произошло.

Молдавскому не хватило активности

К поединку с Райаном Бейдером Валентин Молдавский подошёл с победной серией из шести боёв. В свою очередь его визави не так давно проиграл двум полутяжеловесам, один из которых — Вадим Немков. Вадим тренируется вместе с Валентином. Поэтому шансы действующего чемпиона Bellator сохранить титул выглядели скромно.

Что же пошло не так? Бейдер не собирался проигрывать заранее, хотя ему предстоял тяжёлый бой. Нокаутировать Молдавского не представлялось возможным даже с кастетами в перчатках, поэтому 38-летнему американцу нужно было правильно распределить силы на 25 минут.

В первом раунде чемпион попытался взять нахрапом. Победить с ходу не получилось, но копилка Бейдера пополнилась. В следующие десять минут уже Молдавский, если и не доминировал, показывал всё то, чего от него ждали, — он не давал сопернику работать.

В четвёртом раунде Валентин попытался развить успех, но совершил несколько неудачных проходов, недоработав ногами. Это обернулось тем, что российскому бойцу пришлось приложить много усилий, чтобы выйти из объятий американца.

В заключительные пять минут Молдавский вроде бы вернулся к победной тактике, но был крайне пассивен при контроле, да ещё и словил кучу ударов локтями в голову, которые стали самым запоминающимся моментом боя.

Как говорится, чемпиона надо побеждать с явным преимуществом, а при счёте 2:2 по раундам ученик Фёдора Емельяненко этого преимущества не показал, поэтому Бейдер сохранил пояс чемпиона Bellator в тяжёлом весе и 6 мая во Франции проведёт защиту против Чейка Конго.

Валентин Молдавский и Райан Бейдер Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Падения Мамедова и нокаут Михайлова

В рамках этого вечера поединки провели ещё двое россиян: если другой воспитанник Последнего Императора Никита Михайлов одержал победу, близкий друг Хабиба Нурмагомедова Ислам Мамедов не смог одолеть бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона, шедшего на трёх поражениях подряд.

Винить в этом Ислам может только себя. 31-летнего россиянина обычно критиковали за работу в стойке, но на этот раз его подвела борьба. Его переводы были удивительно нерезультативны. В первом раунде они каждый раз завершались попыткой провести «гильотину» со стороны Хендерсона. Причём 38-летний ветеран был настолько близок к успеху, что Нурмагомедов схватился за голову руками.

Во втором раунде Мамедов ещё раз отметился неудачным переводом. Он поднял Бенсона и хотел обрушить его на настил, но приземлился на свою голову. Выглядело чудовищно, но по большей части раунд он забрал.

В заключительные пять минут россиянин опять проявил нерасторопность при переводах. Он второй раз за поединок попался на уловку Хендерсона, который поддел опорную ногу Ислама и отправил его в горизонтальное положение вслед за собой, пытаясь провести болевой приём.

По гамбургскому счёту можно утверждать только то, что первый раунд остался за американцем. Два следующих отрезка боя можно судить на любой манер. И раздельным решением судей победителем оказался Хендерсон.

В итоге на Bellator 273 из российского десанта Молдавский — Мамедов — Михайлов победой отметился только последний. Никита первые два раунда «тренировал» борьбу, а ненадолго встав в позицию боксёра, в третьем раунде быстро отправил Блэйна Шатта в нокдаун и провёл успешное добивание соперника.

Сергей Харитонов и Тайрон Спонг Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

План Харитонова

Днём ранее победу на турнире Eagle FC 44 одержал ещё один российский тяжеловес — Сергей Харитонов. Ему противостоял нидерландский боец Тайрон Спонг, большая часть карьеры которого прошла в боксе.

Харитонов и его тренеры учли этот аспект при разработке плана на поединок. После непродолжительного старта в стойке Сергей совершил удачный перевод. В партере спортсмены провели более четырёх минут, и всё это время российский боец буквально избивал своего соперника. Однако Спонг выдержал непрекращающееся давление со стороны 125-килограмогвого гиганта, грамотно подставляя перчатки под удары Харитонова.

Во втором раунде Харитонов дал сопернику возможность показать свой бокс, но к исходу второй минуты сумел опрокинуть нидерландца, удачно поймав ногу соперника. Сергей не торопясь отвёл руки Спонга от лица, зафиксировав их коленями, и спустя пару попаданий рефери остановил встречу.

Также в рамках этого вечера победы одержали бывшие бойцы UFC Рашад Эванс и Рэй Борг. Причём для Эванса эта победа стала первой за шесть поединков.