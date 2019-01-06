У «молодёжки» - бронза. Просто порадуйтесь за неё

https://news.ru/storage/news/1d4e926ac07417b3cc79e39f228316e6/7d30dbd1-9291-443f-ba56-44650057ee54_850.jpg Крис Бэрри/РИА Новости

Команда Валерия Брагина оказалась на высоте

На молодёжном чемпионате мира сборная России оступилась лишь раз. Этого не хватило, чтобы побороться в Канаде за золото. News.ru — о том, как наше неумение достойно принимать поражения калечит психику, уродует душу и истончает любовь.

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…Трибуны «Роджерс Арены» после полуфинала Россия — США недовольно загудели. Так они отреагировали на поведение Клима Костина. Капитан сборной России швырнул шлем в сторону тех, кто готовился вручить ему приз одного из лучших игроков матча. Затем он отказался фотографироваться, а следом — на камеру — грязно выругался в адрес болельщиков.

Эмоции Костина вполне объяснимы. Каждый из нас в тот момент испытал разочарование, и каждый третий поступил бы также. Что вполне естественно — на фоне очарования парнями Валерия Брагина верилось: эта команда достойна большего. Неестественно другое — то, как страна в ответ очаровала этих мальчишек, а потом, когда они не справились, сбросила всю ответственность на них же.

Эх, молодо-зелено, такой шанс упустили. Обыграли ведь канадцев — извечная наша идея-фикс. Те же, пристыженные и опозоренные, повылетали со шведами в четвертьфинале, открыв нам с вами все пути-дорожки к золоту. Нашему с вами — и такому долгожданному. А вы — эх…

Вот он — уникальный случай, когда патриотизм больше напоминает паразитизм. Правда в том, что молодёжная сборная России выступила достойно и в целом была на высоте, чего не скажешь о нас.

Нужно признать: наша команда не была лучшей на турнире. Да, парни Брагина выиграли группу, чего с ними не приключалось последние десять лет. Да, обыграли по ходу канадцев и играючи вышли в полуфинал. Но «Красной машиной» мы не выглядели, катком по соперникам не проезжались. Вспомните хотя бы, как тяжело дались матчи с чехами и швейцарцами. Матч за бронзу — не исключение.

Главное же — изменили себе, выбрав игру от обороны да попроще. Такое право Брагин как тренер имел. Он понимал, что очередного поражения ему не простят. После прошлогоднего безмедалья — тем более. Понимал, что с подобным подбором хоккеистов так больше шансов на итоговую победу.

И в Канаде у нас была команда, с чем спорить бесполезно, и были свои успехи. Та же победа над канадцами. Но получили поражение от американцев. Случайным его — при всём желании — не назовешь. Если, конечно, нет задачи преуменьшить заслугу «звёздно-полосатых». Не получится списать неудачу на невезение или судейский произвол. Это не тот случай, когда стоит обвинять всех вокруг да около. Да и — в принципе — обвинять не стоит. Это молодёжный хоккей, грань между победой и поражением очень тонкая, всё решают, по сути, микроэпизоды. Вышло — не в нашу пользу.

Проблема в том, как мы принимаем поражения. Точнее — в нашем хроническом неумении достойно проигрывать. Все и всё, мол, против нас. Лишили, гады-супостаты, честно заброшенной шайбы. Чего далеко за примером ходить? Тот же Костин — тому яркое подтверждение.

В случившемся на «Роджерс Арене», правда, вины Клима столько же, сколько и нашей. Это мы даём парням ложные посылы и лишаем их внутреннего равновесия. Слетели канадцы со шведами — всё, теперь мы — главные фавориты. А ведь на голом индивидуальном мастерстве и высокой командной дисциплине мы никого не обыграем. Потому что ни бОльшим мастерством, ни более высокой дисциплиной не обладаем.

Лучшая позиция для наших парней — андердоги. Так им комфортнее с психологической точки зрения. Когда есть чёткая установка цепляться в глотки бульдожьей хваткой. Каждую игру, шаг за шагом. Так, собственно, команда Брагина и продвигалась по турниру. И всё у неё получалось, пока на них не навесили пудовые гири ответственности, прилепив ярлык главных фаворитов. Тут начались проблемы, тут подоспело единственное на турнире поражение.

Ясное дело — хоккеистам хочется доминировать, выходить на площадку и превосходить соперников. А нам — испытывать гордость за них, но за счёт побед над другими. Гордиться ими просто по факту существования у нас как-то не принято. Собственно, тут мы, спроецировав на парней все свои комплексы, и предали их. Надоело всей страной плестись в хвосте и крохоборничать, считая каждую копейку. Другого требует русская душа — полёта, широты. Пусть хоть эти парни погуляют-погусарствуют.

Тогда как им всего по 18−19 лет. Подколзину — и вовсе 17. Для них этот турнир — школа жизни. Самый крупный и самый последний турнир на юниорском уровне. И чуть ли не первое соприкосновение с целой страной, её ожиданиями и реакциями. А здесь всё до боли — слово «боль» подчеркнуть — знакомо: выигрываешь — тебя носят на руках, проигрываешь — опоры и поддержки не жди.

Какой урок они извлекут? Что первичнее результат, а не игра. Что есть лишь первое место. Что если ты проиграл — ты лузер. Что если проиграл американцам — лузер вдвойне. Так калечится психика, уродуются души и уходит любовь — к игре, к стране. Только послушайте, какую риторику они — в большинстве своём — уже впитали в себя. Что хоккей — это война. Что игры с канадцами и американцами — это битва.

Это привычно и знакомо. У нас в детско-юношеских школах из окоп не вылезают. Всё воюют, а толку нет. Отсюда — и срыв Костина, который, лишившись детской мечты о золоте, не совладал с эмоциями. Но Клим не только на камеру ругнулся, он, ощутив внутри себя пустоту, ещё и рыдал навзрыд. Эти слёзы — лично для меня — искупают всё, что он натворил.

Осталось понять — что искупит наши деяния, залечит наши душевные раны и вернёт нам искреннюю, незамутнённую любовь — к игре и стране.