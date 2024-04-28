У ФСБР требуют деньги за проверку борцов на связи с силовыми структурами ФСБР получила счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов

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Михаил Мамиашвили

Федерация спортивной борьбы Росси получила счет за проверку спортсменов на причастность к силовым структурам, сообщил ТАСС глава ФСБР Михаил Мамиашвили. По его словам, от организации по итогам прошлого года требуют 100 тысяч швейцарских франков.

Счет за 2023 год от проверяющей организации составил 100 тыс. швейцарских франков. Сумма за 2024 год тоже постепенно растет. Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое — точный протокол допуска неизвестен никому, — объяснил Мамиашвили.

Глава ФСБР утверждает, что призывы о «стукачестве и доносах» прозвучали от председателя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Подобные заявления говорят о цели изолировать российских спортсменов.

Нам в этой ситуации необходимо сохранять адекватное понимание происходящего, — заключил Мамиашвили.

Ранее стало известно, что российских участников Олимпийских игр 2024 года в Париже могут дисквалифицировать за демонстрацию национального флага или символа Z. Политические демонстрации запрещены на соревнованиях и на подиумах.

До этого МОК, запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.