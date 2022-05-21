В Москве 21 мая прошёл весенний велофестиваль. Тысячи участников стартовали с проспекта Академика Сахарова, чтобы преодолеть маршрут по Садовому кольцу. Протяженность маршрута — 16 километров.
Это большой праздник в поддержку велосипедной культуры и здорового образа жизни. В программе — гонка для спортсменов-любителей и велопрогулка для всех желающих.
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников
Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников