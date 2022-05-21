Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце. Велофестиваль пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и будет самым массовым по количеству участников