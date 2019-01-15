Трояновский оценил шансы Пакьяо на победу над Бронером

Экс-чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Эдуард Трояновский высказался по поводу предстоящего боя филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Эдриена Бронера.
По мнению Трояновского, у Пакьяо больше шансов на победу.
«Пакьяо находится в хорошей форме для 40 лет и неплохо показал себя в последних боях. Думаю, он победит и Бронера. Он по своей натуре боец и боксирует всю жизнь. Это и гонит его на ринг, хотя его финансовые вопросы давно решены», — сказал Трояновский корреспонденту News.ru.
Трояновский также заметил, что Бронер полная противоположность филиппинцу, так как он «непостоянный и скандальный, не всегда дружит с режимом и может вообще перестать тренироваться».
Поединок назначен на 19 января 2019 года. Он пройдёт в Лас-Вегасе.
Пакьяо за карьеру провёл 69 боёв, в которых одержал 60 побед, потерпел семь поражений. Ещё два поединка завершились вничью. На счету Бронера 37 поединков, три поражения и одна ничья.
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