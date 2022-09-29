«Тревожности нет»: Емельяненко поделился мнением о частичной мобилизации Емельяненко удивлен, что люди бегут от частичной мобилизации

Фото: vk.com/emelianenko_fedor

Фдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фдор Емельяненко, говоря о частичной мобилизации заявил, что для него было шоком, что «люди бегут от призыва», сообщает портал sports.ru. Спортсмен заявил, что сам он спокоен, поскольку «все в руках Божьих»

Лично у меня тревожности нет никакой: все в руках Божьих, поэтому, нужно довериться <…> Для меня было большим открытием и легким шоком, когда читаешь новости, что в военкоматах происходит, и что люди бегут, бегут от призыва, — высказался Емельяненко.

При этом, говоря о своих коллегах, Емельяненко отметил что они продолжают тренироваться, живут «сегодняшним днем» и ждут повесток.

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев рассказал, что получил повестку. Он намерен отправиться в военкомат по месту постановки на воинский учет. Валуев уверен, что частичная мобилизация поможет силам, находящимся в Донбассе и на других территориях.