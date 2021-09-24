Тренерский совет согласовал критерии отбора в сборную России по биатлону

В Тюмени в рамках летнего чемпионата России по биатлону прошло заседание тренерского совета. Как стало известно NEWS.ru, в ходе него были одобрены критерии отбора в национальную команду, предложенные старшими тренерами сборной Юрием Каминским и Михаилом Шашиловым. Окончательное утверждение проект критериев пройдёт на заседании правления СБР.

В мужской команде по предложению Каминского на декабрьские этапы Кубка мира будут допущены семь спортсменов: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили (по результатам прошлого сезона), ещё два участника определятся по результатам контрольных гонок.

В женской сборной Михаил Шашилов предложил самостоятельно отобрать пять спортсменок для участия в декабрьских этапах Кубка мира по своему усмотрению, а одно место разыграть в контрольных стартах. С этим предложением не согласились многие делегаты тренерского совета, но в ходе голосования оно было принято со счётом голосов 17-14 при трёх воздержавшихся.

Отбор на январские этапы Кубка мира в мужской и женской сборных не будет отличаться. Пять из шести спортсменов тренеры включат в заявку автоматически, при условии попадания в топ-30 общего зачёта или двух попаданий в топ-20 в личных гонках или тренерским решением, а одно место достанется лучшим спортсменам на декабрьских этапах Кубка IBU при условии попадания в призёры хотя бы в одной из личных гонок.

На Олимпийские игры состав будет сформирован по решению старших тренеров по итогам седьмого этапа Кубка мира в Антхольце.

Как сообщалось ранее, биатлонист из Башкортостана Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на проходящем в Тюмени летнем чемпионате России по биатлону. Второе место с чистой стрельбой занял тюменец Денис Таштимеров, а замкнул тройку лучших Иван Колотов из Пермского края.