Тренер синхронисток поддержала Далалояна после его слов о BMW Авериной

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поддержала олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который заявил о несправедливом вручении BMW X5 серебряному призёру Олимпиады-2020 Дине Авериной. Покровская сказала, что гимнаст озвучил мысль многих. Её слова передаёт Russia Today.

11 сентября состоялась встреча победителей и призёров Олимпиады с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Обладателям золотых медалей были вручены ключи от машин BMW Х5. Автомобиль получила и гимнастка Дина Аверина, несмотря на второе место на Олимпиаде. Далалоян посчитал, что это «не совсем справедливо».

По мнению Покровской, каждый спортсмен должен получать по заслугам. Тренер считает, что не совсем правильно, когда серебряному призёру вручают автомобиль как чемпиону.

Всегда говорю, что абсолютно все призёры Олимпийских игр являются героями. Но их нужно как-то дифференцировать. Золото есть золото, — сказала Покровская.

Тренер сборной России по синхронному плаванию также заявила, что спортсмена нельзя оскорблять за его позицию.

Человек имеет право высказать своё мнение. За что его оскорблять? Более того, уверена, Далалоян сказал не только за себя, но и за многих спортсменов, — добавила Покровская.

7 августа россиянка Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,15 балла. Спортсменка набрала высокие баллы, несмотря на потерю предмета в последнем виде упражнений, что вызвало вопросы к судейству. После Олимпиады в Токио сёстры Аверины заявили о возможном завершении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала идиотом олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна после его слов о том, что гимнастка Дина Аверина получила BMW X5 несправедливо.