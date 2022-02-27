Тереза Йохауг: «Мне жалко российских спортсменов»

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Ряд литовских баскетболистов сообщили о том, что хотят разорвать действующие соглашения с российскими клубами. По данным портала BasketNews, в это число входят главный тренер «Пармы» Казис Максвитис, а также игроки ЦСКА и «Зенита» Марюс Григонис, Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис.

По информации портала, спортсмены вели переговоры со своими агентами в последние дни с целью расторжения или приостановки действующих контрактов. Также они советовались с профсоюзом игроков Евролиги, Евролигой и ФИБА. В...