Тереза Йохауг: «Мне жалко российских спортсменов»

Тереза Йохауг высказалась о санкциях по отношению к лыжникам из России: «Они ни при чём»
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
16:25, 27 февраля 2022
Норвежская лыжница Тереза ЙохаугФото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что российских спортсменов не стоит осуждать за позицию государства по отношению к Украине. Однако, по мнению четырёхкратной чемпионки Олимпийских игр, в нынешнее время участие россиян в спортивных турнирах является неуместным, поскольку они представляют интересы своей страны, сообщает NRK.
В первую очередь мне жалко спортсменов, потому что они ни при чём в этой ситуации. С другой стороны, они выступают за свою страну с флагом на груди и голове, что совершенно неправильно. В данной ситуации неуместно, чтобы [российские] спортсмены представляли свою страну на спортивной арене, учитывая сложившуюся ситуацию, — сказала Йохауг.
Ранее шведская лыжница Фрида Карлссон не поддержала решение Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала всех российских спортсменов отказаться от участия в соревнованиях в этой стране. По мнению чемпионки мира и бронзового призёра Олимпиады, такое решение вправе принимать только Международная федерация лыжного спорта. А норвежский лыжник Йоханнес Клебо осудил российские власти за проведение военной спецоперации в Донбассе.