«Звери»: Тарасова об отказе МОК наградить фигуристов по итогам командника

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru заявила, что единственным возможным ответом на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов на Играх в Пекине, если Камила Валиева попадёт в тройку сильнейших в индивидуальных соревнованиях, является победа россиян во всех соревнованиях. Спикер подчеркнула, что подобный ход МОК подтвердил, что там «сидят не люди, а звери какие-то».

Там (в МОК. — NEWS.ru) не люди сидят. Это ещё раз подтверждает то, что там сидят не люди, а звери какие-то. <...> А чем мы можем ответить... Пока ничем. Мы можем только всё это выигрывать — и всё. Это единственная вещь, — добавила Тарасова.

Накануне МОК отменил церемонию награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, говорится в сообщении на сайте организации. Медали призёрам соревнований будут вручены только после окончания разбирательств по делу Камилы Валиевой. Также в заявлении отмечается, что в случае если Камила Валиева займёт призовое место в личном турнире, церемония награждения также не будет проведена.

Россиянка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате РФ в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде.

CAS 14 февраля не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.