Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧР

Чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. За своё выступление они получили 80,06 балла.
Вторыми идут Наталья Забияко и Александр Энберт — 78,53, замыкают тройку лидеров Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 74,98.
Четвертыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 72,85, пятая строчка у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина — 71,56.
Чемпионат России в Саранске продлится до 23 декабря. Произвольные программы спортсмены покажут в субботу, 22 декабря.
Как писал News.ru, фигуристу Морозову стало плохо после выступления на ЧР.