Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧР

https://news.ru/storage/news/92d5879e637fd72dffea17aee16ee6a1/90cdb6b0-3e90-49c8-8971-c89dde63a6fb_850.jpg Evgeny Sinitsyn/imago sportfotodienst/Global Look Press

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. За своё выступление они получили 80,06 балла.

Вторыми идут Наталья Забияко и Александр Энберт — 78,53, замыкают тройку лидеров Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 74,98.

Четвертыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 72,85, пятая строчка у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина — 71,56.

Чемпионат России в Саранске продлится до 23 декабря. Произвольные программы спортсмены покажут в субботу, 22 декабря.

Как писал News.ru, фигуристу Морозову стало плохо после выступления на ЧР.