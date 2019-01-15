Тарасов задолжал по алиментам семь миллионов рублей

https://news.ru/storage/news/e0c66a41e7849316dc789fbe20ba92d0/d61d161d-fa04-474b-a9c5-93aa8457d25c_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дмитрий Тарасов (слева)

Адвокат первой жены футболиста Дмитрия Тарасова обвинил спортсмена в многомиллионном долге по алиментам. Полузащитник московского «Локомотива» должен своему девятилетнему ребёнку почти семь миллионов рублей.

«Дмитрий Тарасов спрашивает у подписчиков об их пожеланиях на Новый год, греясь на солнышке и рассказывая, как он занимается благотворительностью и помогает детишкам из детских домов. Пристав посчитал, сколько футболист не выплатил своему ребёнку», — написал Сергей Жорин в своём микроблоге в Twitter.

«У кого какие желания на Новый год?», спрашивает Дмитрий Тарасов у подписчиков, греясь на солнышке и рассказывая как он занимается благотворительностью и помогает детишкам из детских домов. Пристав посчитал сколько футболист недопомог своему ребёнку. Но Дима платить не хочет pic.twitter.com/VpgAkZwtLq — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 15 января 2019 г.

К посту защитник прикрепил фотографии с отдыхающим на Мальдивах спортсменом и постановлением пристава.

Как писал News.ru, бывший муж звезды «Дома-2» Ольги Бузовой ранее попросил уменьшить вчетверо алименты на дочь от первого брака. Футболист развёлся с первой женой Оксаной в 2011 году. При этом он закрутил роман с Бузовой. С ней брак тоже не задался. Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко.