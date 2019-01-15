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Тарасов задолжал по алиментам семь миллионов рублей

Дмитрий Тарасов (слева) Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дмитрий Тарасов (слева)

спорт [ версия для печати ]

Адвокат первой жены футболиста Дмитрия Тарасова обвинил спортсмена в многомиллионном долге по алиментам. Полузащитник московского «Локомотива» должен своему девятилетнему ребёнку почти семь миллионов рублей.

«Дмитрий Тарасов спрашивает у подписчиков об их пожеланиях на Новый год, греясь на солнышке и рассказывая, как он занимается благотворительностью и помогает детишкам из детских домов. Пристав посчитал, сколько футболист не выплатил своему ребёнку», — написал Сергей Жорин в своём микроблоге в Twitter.

К посту защитник прикрепил фотографии с отдыхающим на Мальдивах спортсменом и постановлением пристава.

Как писал News.ru, бывший муж звезды «Дома-2» Ольги Бузовой ранее попросил уменьшить вчетверо алименты на дочь от первого брака. Футболист развёлся с первой женой Оксаной в 2011 году. При этом он закрутил роман с Бузовой. С ней брак тоже не задался. Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко.


#алименты #Тарасов
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