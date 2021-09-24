Свердловская область выиграла женскую эстафету на летнем ЧР в Тюмени

Сборная команда Свердловской области, составленная из членов сборной России, одержала уверенную победу на летнем чемпионате страны в Тюмени в эстафете 4х6 километров. Победительницами гонки стали Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова.

Подопечные старшего тренера сборной России Михаила Шашилова использовали девять дополнительных патронов и опередили почти на три минуты ближайших преследовательниц. Сборная ХМАО-Югры заняла второе место с тремя кругами штрафа и отставанием 2,49,3 минуты. Бронзовые награды завоевали биатлонистки Новосибирской области, благодаря успешному выступлению Евгении Буртасовой на последнем этапе. Хозяева соревнований тюменцы не смогли пробиться в шестёрку лучших.

Как сообщалось ранее, биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов одержал победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Два промаха не стали помехой на его пути к победе. Второе место занял Даниил Серохвостов из Новосибирской области, а замкнул тройку лучших Денис Таштимеров из Тюмени.