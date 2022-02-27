Стало известно, снимутся ли российские фигуристы с чемпионата мира

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил о намерении отправить спортсменов на чемпионат мира в Монпелье, несмотря на решение правительства Франции закрыть воздушное пространство для российских самолётов. Глава ФФКР уверен, что функционеры найдут способ помочь фигуристам добраться до места проведения соревнований, сообщает РИА «Новости».

Думаю, что это не последняя новость для нас. Ближе к чемпионату мира будем думать, как добираться до места проведения, будем искать все выходы. Мы не планируем сниматься, таких мыслей нет, — сказал Горшков.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта.

Ранее Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева возобновила тренировки. На Олимпийских играх — 2022 спортсменка была в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону спортсменки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла.