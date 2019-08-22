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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс положительно оценил усилия российского паралимпийского комитета (ПКР) в борьбе с допингом. Об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

Он (Парсонс. — Ред.) отметил, что мы выполняем скрупулёзно и полностью все условия дорожной карты, — сказал глава ПКР. По мнению Лукина, трудности, которые преследовали российскую сборную несколько лет, подходят...