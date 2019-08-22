Состав сборной России по баскетболу накануне Кубка мира в Китае покинул ещё один игрок. Очередной потерей стал Никита Балашов.
Таким образом, как сообщает
Полный состав выглядит следующим образом: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Александр Платунов («ПАРМА», Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар), Семён Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасёв (оба — «Химки»), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург), Артём Забелин («ПАРМА»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).
21 августа лагерь сборной покинул Джоэль Боломбой, у которого выявили проблемы со стопой, как сообщал News.ru. Ранее из-за травм сборная уже лишилась ряда ведущих игроков. Кубок мира пропустят Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Дмитрий Кулагин, Артём Клименко, Иван Ухов и Иван Стребков.