Слуцкий засомневался в себе

Футбольный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о собственных перспективах.
«47 лет. Почеттино младше меня на год. Гвардиола — моего возраста. Всё, уже не ощущаю себя тренером с какой-то огромной перспективой, с кучей лет для перехода на какие-то новые уровни», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».
Специалист добавил, что спокойно относится к такому положению дел и не удивится, если в нынешней команде проведёт много лет.
Слуцкий тренирует голландский «Витесс». Он известен также по работе в московском ЦСКА, английском «Халл Сити» и сборной России. ЦСКА под его руководством трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).
Как писал News.ru, в команде Слуцкого обратились к Кокорину.