Слуцкий засомневался в себе

https://news.ru/storage/news/69872f77845858bb03df48528f8a54fa/ae5f461d-c0ed-4584-8aed-90c4bb4d640c_850.jpg Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Футбольный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о собственных перспективах.

«47 лет. Почеттино младше меня на год. Гвардиола — моего возраста. Всё, уже не ощущаю себя тренером с какой-то огромной перспективой, с кучей лет для перехода на какие-то новые уровни», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что спокойно относится к такому положению дел и не удивится, если в нынешней команде проведёт много лет.

Слуцкий тренирует голландский «Витесс». Он известен также по работе в московском ЦСКА, английском «Халл Сити» и сборной России. ЦСКА под его руководством трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

Как писал News.ru, в команде Слуцкого обратились к Кокорину.